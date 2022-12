De opvallendste verhalen van NH Sport: Micky van de Ven droomt even van WK

De laatste dagen van 2022 staan bij NH Sport in het teken van terugblikken. Welke reportages, verhalen en momenten verdienen het om nog één keer in de spotlights te zetten? Vandaag: Micky van de Ven, de centrale verdediger uit Wormer die van bankzitter basiskracht werd bij VfL Wolfsburg in Duitsland. Hij maakte zoveel indruk dat hij in de race was om met het Nederlands elftal mee te gaan naar het WK in Qatar.

We zochten hem op in de stad die bekend is van het automerk Volkswagen. Hij nam onze verslaggever Stephan Brandhorst mee door het stadion waar hij wekelijks schittert. De timing om langs te gaan in Wolfsburg was uitstekend. Op vrijdag hoorde Van de Ven in de groepsapp van de familie dat hij in de WK-voorselectie zat en op dinsdag spraken we met de dolgelukkige Noord-Hollander.