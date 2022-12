Kerstverlichtingsrel in Ransdorp door één anonieme klacht: "Beetje een NSB-actie"

Bewoners uit Ransdorp besloten om in aanloop naar kerst de brug te versieren met kerstverlichting. Bijna alle Ransdorpers gelukkig, maar nèt niet iedereen was blij met de kerstbrug. Er kwam namelijk één anonieme klacht binnen bij de gemeente. Een buurtbewoner vindt het energieverspilling. En dus kwam handhaving... en moesten de lichten uit.

De bewoners die AT5 spreekt bij de brug zijn woedend. "Ik snap dit niet", vertelt een vrouw. "Het is echt minimaal energieverbruik en het brengt zoveel mensen vreugde in het dorp". De buurtbewoner die de verlichting had opgehangen kreeg gister te horen van handhaving dat er één anonieme klacht was binnengekomen over de verlichting. Een mail van de gemeente bevestigt dat. Reden van de klacht: dat het energieverspilling zou zijn om de lichten aan te houden. De brug is daarnaast eigendom van de gemeente, waardoor het überhaupt niet versierd mag worden. Dus mogen de lichten niet meer aan.