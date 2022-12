Ondanks hoge aantal ziekmeldingen kunnen de feestdagen gewoon gevierd worden

Door de krapte op de arbeidsmarkt, corona en de aanzwellende griepgolf zou je verwachten de feestdagen in het honderd zouden lopen, maar tot nu toe vallen de problemen mee. Of je nou de bus, trein, of taxi neemt, iedereen komt op zijn bestemming, al moet men wel rekening houden met uitval.

Een tip van busmaatschappij Connexxion: check voordat je weg gaat of de bus wel op tijd rijdt. Woordvoerder Rik de Vries: "Het is vooral verstandig voor mensen die in een minder druk bewoonde omgeving wonen te checken of je gasten tijdig aanwezig kunnen zijn en op tijd weggaan. Het kan zijn dat een bus uitvalt door personeelstekort. Het scheelt nogal of een bus zes keer per uur rijdt of eens per uur. Te lang wachten is nooit fijn."

De personeelsmanager loopt ook een postronde

Bij pakketdiensten en postbezorgbedrijven is de nood groter dan normaal. Al blijkt de coronaperiode ook wat goeds te hebben gebracht: "We zijn dit keer niet overvallen zoals twee jaar geleden, toen de coronagolf ons land overspoelde", zegt Ivar Noordenbos van Post NL.

"Tot nu toe is er amper vertraging geweest met het bezorgen van post en pakketten. Iedereen die daar werkt ze er een tandje bij. We hebben met name waar nodig parttimers gevraagd extra uren te draaien. Als de nood hoog is merk je dat mensen flexibel zijn. Zo is ook ons kantoorpersoneel ingezet om een rondje post te lopen of pakketten rond te brengen. Ik heb vorige week in een bus pakketjes rondgebracht en mijn collega, personeelschef, brengt morgen de post rond in een wijk. Leuk toch!"

Restaurants

Veel mensen brengen de komende feestdagen een bezoekje aan een restaurant, dat kan nog steeds, en in groten getale, werd ons verteld. De afgelopen twee jaar heeft ook deze sector ook veel geleerd. Bij het 'Wapen van Medemblik' hebben ze eerst gekeken naar het personeel dat inzetbaar is. "Het bleek dat wij gelukkig veel medewerkers konden inzetten", aldus een medewerkster. "Dat betekent dat wij gelukkig veel tafels kunnen plaatsen en veel gasten kunnen verwelkomen."

Bij Vlaar in 's Graveland is er ook voldoende personeel. Een medewerkster: "Bij ons is ondanks de coronaperiode amper verloop geweest. Wij hebben een fijne baas, die voor een goede regeling heeft gezorgd tijdens die crisisperiode. En dan doe je een extra stapje." De Van der Valk in Akersloot merkt eenzelfde instelling bij het personeel. Daar verwachten ze ook volle zalen.

Parttimers helpen extra handje in de supermarkt

Provinciegenoten die in huiselijke kring de feestdagen doorbrengen ondervinden geen noemenswaardige problemen bij het inkopen van hun feestelijke waren. Supermarkten in de regio hebben volle schappen, die op tijd worden gevuld door vakkenvullers en snel betalen aan kassa is een geen groot probleem.

Bij een Albert Heijn in Alkmaar merken ze dat extra werkzaamheden door parttimers hard nodig zijn. "Het is aanpoten", zegt een medewerker, "maar we zien geen problemen voor de komende dagen." Bij een Jumbo in Amsterdam geldt hetzelfde. Hard werken om geen teleurgestelde klanten te krijgen. Tot nu toe zijn er ook geen problemen bij de toeleveringsbedrijven.