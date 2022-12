Laatste kans voor behoud van historische Bussumse stallen: "Uniek stukje Bussum"

De historische stallen moeten gesloopt worden om plaats te maken voor nieuwbouw. De gemeente Gooise Meren wil het grote terrein - waar de paardenstallen maar een klein deel van zijn - bebouwen met pakweg honderdvijftig huizen en een grote nieuwe middelbare school.

Nadat dat plan bekend werd, luidde Erfgoedvereniging Bond Heemschut de noodklok en vroeg het een monumentenstatus voor de stallen aan. De stallen zijn volgens de erfgoedbeschermers 'monumentwaardig'. De stallen zijn een restant van de landelijk bekende paardenrenbaan Draf- en Renbaan Cruysbergen die een eeuw geleden op hetzelfde terrein lag.

Stallen tegen de vlakte

Na het verzoek van Bond Heemschut heeft de gemeente Gooise Meren meerdere onderzoeken laten doen naar de cultuurhistorische waarde van de stallen. Alle experts waren het er over eens: de stallen moeten een monument worden. De gemeente slaat dat advies toch in de wind, omdat de stallen de nieuwbouwplannen te veel in de weg staan. De bouw van de nieuwe huizen en de middelbare school is belangrijker dan het behoud van de stallen, zo klinkt het. Tot woede van buurtbewoners en Bond Heemschut.