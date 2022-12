Nieuwe scooterloze pont vanaf februari tussen Zeeburgereiland en Sporenburg

Tussen het Zeeburgereiland en Sporenburg komt vanaf 9 februari een nieuwe pont. De pont gaat de komende zeven jaar op doordeweekse dagen varen. Het GVB verwacht dat de nieuwe verbinding tot wel 4.000 gebruikers per dag kan vervoeren. De pont is alleen bedoeld voor fietsers en voetgangers.

De pont gaat varen tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Hij vertrekt vanaf de Ertskade en de Zuider IJdijk elke twintig minuten, aan beide kanten van het water. Naar verwachting gaan er aan het begin ongeveer 1.500 personen gebruik maken van de pont, met de komst van de hogeschool InHolland kan dat oplopen tot 4.000 mensen per dag.

Volgens de gemeente is het belangrijk om het Zeeburgereiland goed bereikbaar te maken, "steeds meer mensen gaan op het eiland werken, studeren en wonen". Samen met tram 26 en bus 37 moet de pont de bereikbaarheid verbeteren.

Test van zeven jaar

In de eerste maand dat de pont gaat varen helpen begeleiders de reizigers in de spits, dat is van 07.00 uur tot 10.00 uur en van 16.00 uur tot 19.00. Ook stoppen zij brommers en scooters, aangezien zij niet gebruik mogen maken van de pont.

De komende zeven jaar wordt er gekeken of de pont genoeg gebruikt wordt en of het veilig genoeg is. In de loop van de jaren wordt er bepaald of de pontverbinding er definitief moet komen.