Met vuurwapen bedreigde slachtoffers woningoverval Amsterdam-Zuid zijn allemaal minderjarig

De bewoners die aanwezig waren tijdens de woningoverval op het Minervaplein in Amsterdam-Zuid op zondagavond waren allemaal minderjarig. De tieners werden door twee overvallers bedreigd met een vuurwapen, daarnaast zijn zij geslagen en tegen hun wil in de woning vastgehouden.

Zo rond 21.45 uur wisten de twee overvallers in de woning te komen. Na de bedreiging en de mishandeling nam het tweetal verschillende spullen mee uit het huis. De tieners bleven volgens de politie geschokt achter en belden een tijdje later, zo rond 23.30 uur, de politie.

De recherche heeft de zaak in onderzoek en vraagt mensen die iets hebben gezien of gehoord óf die meer weten van de woningoverval zich te melden. Ook omwonenden met een videodeurbel of een dashcam worden gevraagd om de beelden te delen.