Vier jaar celstraf voor doodschieten oud-profvoetballer Jergé Hoefdraad

Volgens de rechtbank heeft hij zich met een opstootje bemoeid en heeft 'zijn roekeloze gedrag ertoe geleid dat hij het slachtoffer heeft doodgeschoten'. Het kan niet worden bewezen dat hij het slachtoffer met opzet heeft gedood. Daarom valt de straf lager uit dan de acht jaar die het Openbaar Ministerie twee weken geleden eiste.

"Hoe dan ook heeft hij zich in de situatie gebracht dat hij zich met een vuurwapen in zijn hand en zijn vinger bij de trekker in een opstootje met meerdere mensen bevond, terwijl hij slecht ter been was en een beweging zoals naar achteren worden getrokken mogelijk is en een groot gevolg kan hebben", schrijft de rechtbank in het vonnis.

Robin R. heeft twee schoten gelost. Hoefdraad werd door hem in zijn hoofd geraakt. Volgens de rechtbank heeft R. zich 'buitengewoon onvoorzichtig' gedragen. Bij de schutter is sprake van zwakbegaafdheid. De psycholoog heeft echter geconcludeerd dat de feiten hem volledig kunnen worden toegerekend.

Tijdens de zitting heeft hij spuit betuigd. De rechtbank ziet mede daarom geen groot risico op herhaling. R. heeft ook geen verblijfsvergunning voor Nederland.