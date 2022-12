Leerlingen Tabor College halen geld op en maken voedselpakketten: "Voelt goed dit"

Leerlingen en het personeel van het Werenfridus zetten zich deze maand in voor verschillende goede doelen. Dankzij de hartverwarmende actie van de middelbare school uit Hoorn, ontvangt de voedselbank extra voedselpakketten en pakken de leerlingen cadeaus in voor vluchtelingen. "We vinden het belangrijk om een stukje bewustwording te creëren."

Het Werenfridus denkt aan anderen tijdens kerst - NH Nieuws

De school vindt het belangrijk om aandacht te geven aan de medemens en dat zowel leerlingen als personeel zijn steentje hieraan bijdraagt. "We zijn momenteel bezig met het maken van een kerstkaart", vertelt de 14-jarige Zarghoen. De leerling had een bijzonder idee om vluchtelingen een persoonlijke boodschap te bezorgen. "Ik ben zelf van Afghaanse afkomst, dus heb ik mijn vader gevraagd of hij een leuke tekst in het Afghaans erbij wilde schrijven." Omdat er twee grote talen zijn in Afghanistan, heeft de vader van Zarghoen twee versies geschreven. Dankzij Machteld Wit, de leerkracht van Zarghoen, komt het kerstpakket en de brief bij de juiste Afghaanse familie terecht.

Zarghoen (14) kwam op het idee om een brief in het Afghaans te schrijven - Tom de Vos/NH Nieuws

"Met deze actie maken we in totaal zo'n 45 families blij", lacht Wit trots. "Het zijn allemaal families met kinderen, omdat dat voor de leerlingen wat meer aanspreekt, om iets in de doos te stoppen voor kleine kinderen." De leerkracht vindt het belangrijk dat haar studenten realiseren dat 'wij best wel in een rijk land leven'. "Ik vind het goed en belangrijk om stil te staan bij iemand die het minder heeft." Voedselbank: "Dit is echt onwijs" Voedselbank West-Friesland kwam vanmorgen de kerstpakketten met een busje ophalen bij de Hoornse school en is erg enthousiast over de actie. "Dit is echt onwijs", lacht coördinator Han Neef van de Voedselbank. "Dankzij de inspanningen van de leerlingen en de school, kunnen wij vrijdag heel veel mensen blij maken. Er zitten op dit moment een kleine zestig kratten in en dat is echt veel."

Tom de Vos/NH Nieuws

Tabor College "De hele school komt vandaag in actie", concludeert Roswitha Fens van het Werenfridus. "De brugklas schaatst op dit moment en dat wat ze daar ophalen gaat naar de Kinderkledingbank. De tweedeklassers deden van alles om geld op te halen en dat geld gaat naar het dierenasiel. En zo doet iedere klas vandaag wel iets om anderen te helpen." De schaatsende brugklassers hebben inmiddels al 8733 euro opgehaald voor de Kinderkledingbank en de tweede klas heeft inmiddels al 2400 euro weten op te halen voor het dierenasiel. De actie is nog in volle gang, dus een eindbedrag is nog niet bekend.