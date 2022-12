Wereld Arnold en Virginia op z'n kop nadat paard Luc dood en gruwelijk verminkt in de wei ligt: "Dader is knettergek"

Begrijpen wat er precies gebeurd is doet het echtpaar nog steeds niet. Het nieuws over wat er met hun Luc gebeurd is, sloeg gisteren in als een bom. "Mijn vrouw werd gisterochtend gebeld door de eigenaar van het landje. Hij kreeg argwaan toen hij eten ging geven en Luc niet meteen zag. De eigenaar vond Luc toen hij ging kijken, overleden en zwaar verminkt. Ik was al ergens aan het werk. Mijn vrouw belde mij erg overstuur op. We zijn meteen gaan kijken, maar konden echt niet geloven wat we zagen. De eigenaar van het landje heeft meteen de politie gebeld."

Paard Luc was al 'bejaard' en sleet de laatste jaren van zijn leven op het weilandje achter het Larense museum. "Virginia heeft hem al vijftien jaar, maar hij is al zeker vijfentwintig jaar in haar leven. Ze noemde hem ook 'de oude baas', want hij was bijna dertig", vertelt Arnold.

"We zijn er echt kapot van, vooral Virginia is onwijs verdrietig. Het is ook echt niet in woorden te beschrijven. Als ik vertel wat er gebeurd is, word ik er weer misselijk van. Virginia heeft Luc vorige week voor het laatst gezien en verzorgd. Je verwacht gewoon niet dat zoiets gebeurd, zelfs in je ergste nachtmerries niet."

