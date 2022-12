West-Friese monumenten ontvangen ruim miljoen euro van provincie voor restauratie

Vier monumenten in West-Friesland hebben gezamenlijk ruim een miljoen euro ontvangen van de provincie Noord-Holland. Dit geld wordt besteed aan een aantal grootschalige renovaties. Het Westfries Museum in Hoorn ontvangt met bijna 800.000 euro veruit het grootste deel. "We sprongen een gat in de lucht toen we het hoorden", vertelt Marian Vleerlaag van het museum.

Meelmolen de Herder in Medemblik kan ook op een extra subsidie rekenen. Zij kunnen ruim een ton op hun rekening bijschrijven van de provincie en het Rijk. Voorzitter Bert de Jong is heel blij met het uitgekeerde bedrag. "We kunnen nu verdere stappen zetten om het hele bedrag voor de renovatie van de molen bij elkaar te krijgen."

"Dat gaat bij elkaar ongeveer 200.000 tot 250.000 euro kosten. Het materiaal is duur en het is specialistisch werk dat helaas niet door de vele vrijwilligers gedaan kan worden. Geen molen is hetzelfde", aldus De Jong. Gisteravond is het bestuur van De Herder bij elkaar gekomen om te praten over andere mogelijkheden om het benodigde bedrag te werven.

Westfries Museum

Met 780.000 euro heeft het Westfries Museum in Hoorn niet alleen het meeste geld van de monumenten in onze regio ontvangen, maar ook van de hele provincie Noord-Holland. Bij het museum zijn ze maar wat blij met de extra bijdrage. "We sprongen een gat in de lucht toen we het nieuws ontvingen", vertelt woordvoerder Marian Vleerlaag.

Het geld kan goed gebruikt worden voor de grootschalige en miljoenen kostende operatie van het museum, waarvoor de Hoornse gemeenteraad in september goedkeuring gaf. Hiermee wordt in het Westfries Museum niet alleen noodzakelijk onderhoud uitgevoerd, maar wordt het ook uitgebreid en toekomstbestendig gemaakt.

Grote behoefte aan subsidie

Twee andere monumenten in West-Friesland hebben ook een extra subsidie van de provincie gekregen. Zo krijgt de Protestantse kerk in Wognum 45.000 euro voor de restauratie van het orgel, en ontvangt Enkhuizen bijna 70.000 euro voor het verdere restaureren van de Koepoort. In het afgelopen halfjaar werd een deel van deze toegangspoort al in ere hersteld.

In totaal heeft de provincie ongeveer vijf miljoen euro uitgedeeld aan subsidie voor restauratie van monumenten. Er blijkt door de vele aanvragen een grote financiële behoefte te zijn aan extra geld. De subsidie is bedoeld voor rijksmonumenten die geen woonfunctie hebben. Hierbij moet gedacht worden aan kerken, orgels en industrieel erfgoed.

"De provincie vindt het belangrijk dat rijksmonumenten behouden blijven en toegankelijk zijn voor het publiek. De restauratie- en herbestemmingen dragen hieraan bij, ook is het behoud belangrijk voor de werkgelegenheid in de restauratiemarkt", vertellen zij aan WEEFF/NH Nieuws. "De provincie voert de regie bij de verdeling van de subsidiegelden, waarvan de helft van het Rijk afkomstig zijn."