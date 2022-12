Judo: Tornike Tsjakadoea sluit teleurstellend jaar in mineur af met snelle uitschakeling

Judoka Tornike Tsjakadoea (-60 kilogram) is in de eerste ronde van de World Masters in Jeruzalem uitgeschakeld. De 26-jarige Amstelvener verloor van de Oekraïner Dilsjot Chalmatov. Tsjakadoea stond voor op straffen, maar in de golden score werd hij op zijn rug gegooid.

Tornike Tsjakadoea in gevecht met Daniel Leutgeb - Orange Pictures / Nikola Krstic

De judoka liep tijdens de wedstrijd een polsblessure op, maar droeg dat na afloop niet aan als reden voor zijn verlies. "Mijn pols is nu een beetje dik, maar dat was niet de reden dat ik verloren heb. Ik ben twee weken lang ziek geweest dus mijn conditie was een beetje verslechterd. Daarbuiten had ik gewoon een slecht jaar", geeft Tsjakadoea eerlijk toe.

"Nu ben ik weer wat strikter gaan leven en volgend jaar moet het gebeuren" Judoka Tornike Tsjakadoa

Slecht jaar De judoka uit Amstelveen is dus niet te spreken over zijn prestaties van dit jaar. "Na de Spelen had ik een beetje motivatieproblemen. De weg naar Tokio was pittig met zware blokken. Ook duurde de weg ernaartoe één jaar langer door corona. Nu ben ik weer wat strikter gaan leven en volgend jaar moet het gebeuren", vertelt Tsjakadoea. De Amstelvener gaat zich nu richten op de Grand Slam van Parijs die op 4 en 5 februari wordt gehouden. Cornelisse Ook voor Pleuni Cornelisse uit Schagen duurde het toernooi niet lang. De judoka in de klasse tot 57 kilogram verloor in de eerste ronde van de Poolse Julia Kowalcyk in de golden score.

De World Masters in het judo is een sterk bezet eindejaarstoernooi dat vanaf 2010 bestaat. Per gewichtsklasse worden de beste 36 judoka's van de wereld uitgenodigd. Tot 2019 werden de beste 16 judoka's van de wereld uitgenodigd.