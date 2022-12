Protestcontainer moet weg van gemeente: 'Pas als er een oplossing is' zeggen bewoners

De container halverwege de Schagerweg in Schagerbrug moet weg van de gemeente. Afgelopen week hebben omwonenden de containerbak geplaatst uit protest tegen het zware en snelle verkeer. Het wegdek is zo slecht dat trillingen al een half jaar voor veel overlast zorgen. Bewoners zijn het zat: "Heel erg om eigen rechter te spelen, maar het moet. Die container gaat pas weg als er een oplossing is."

Stratenmakers lopen langs om poolshoogte te nemen. Zij gaan deze week de sleuven in het wegdek opvullen, maar veel vertrouwen hebben ze er niet in. "Over zes weken ziet het er weer zo uit, want die stenen zakken iedere keer." De stratenmakers mogen niet asfalteren, omdat de sleuven 'open' moeten blijven voor toekomstig werk aan kabels en leidingen.

Rampen laat zien dat sleuven in de weg best diep zijn. "De huizen langs de weg hier zijn niet gefundeerd. Deze sleuf van twee centimeter diep zorgt voor veel trillingen. Ik heb scheuren in mijn huis ervan."

De asfaltweg is afgelopen zomer deels opengebroken voor werkzaamheden en sindsdien zijn die gaten opgevuld met klinkers. Als het verkeer daar overheen rijdt, zorgt dat voor veel overlast voor de omwonenden. Dat wordt al erger, doordat de klinkers steeds verder wegzakken. Vorige week sprongen zelfs de ruiten bij buurman Ben Leek. Hij zat rechtop in zijn bed en het is de druppel voor de buurt. Eind vorige week plaatsten ze de container, die dient als wegversmalling, zodat verkeer op de rem moet.

'Kadoem-kadoem' klinkt het als er weer een auto over één van de sleuven in het wegdek rijdt op de Schagerweg. Het klinkt zachter en zorgt voor minder trillingen sinds de container er staat, vertelt Carla Rampen namens de omwonenden. Ze heeft vandaag van de gemeente Schagen te horen gekregen dat de container weg moet. "Maar dan blijven we last houden van trillingen. De gemeente heeft nu zelf 30 kilometer- en waarschuwingsborden geplaatst, dus eigenlijk hebben ze dan met de container ingestemd."

Rampen: "We zitten in een buitengebied tussen twee bedrijventerreinen, dus van twee kanten hebben we te maken met zwaar vrachtverkeer. We zijn hier al sinds 2012 mee bezig. Ik zat destijds in de gemeenteraad en toen hebben we de toezegging gekregen dat de Schagerweg opgeknapt zou worden als de Zwanenbrug klaar zou zijn. Dat was in 2018 en het is nu bijna 2023."

Dat bewoners de 'protestcontainer' niet zomaar weg zullen halen is wel duidelijk. "We hebben hopelijk deze middag contact met de gemeente, maar als er geen andere oplossing komt blijft ie gewoon staan. De weg moet aangepakt worden en we hopen ook dat er een verbod komt op vrachtverkeer. Die borden hebben we maanden geleden al aangevraagd bij de gemeente. En ja, zolang die container er staat hebben wij geen last van trillingen."

Asfalt

De gemeente Schagen laat in een reactie weten dat de klinkers in de Schagerweg alsnog worden vervangen door asfalt. "Dit gebeurt binnen één dag. Verder is busmaatschappij Connexxion gevraagd om zich te houden aan de snelheden", schrijft de gemeente. "De inwoner die de container heeft geplaatst is door de gemeente verzocht om deze weg te halen. Mocht dit niet gebeuren, dan is de gemeente genoodzaakt om de container weg te halen. De gemeente blijft hierbij steeds in contact met de inwoners in Schagerbrug."