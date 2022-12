Verdachte (18) van slopen snoepautomaat op station Sloterdijk meldt zich

De politie verspreidde zo'n anderhalve week geleden via het AT5-programma Bureau 020 beelden van de twee. Ze zouden voor zo'n tienduizend euro aan schade hebben veroorzaakt. De inhoud van de automaat werd in tassen gestopt en meegenomen.

De beelden zijn inmiddels offline gehaald. Dat geldt ook voor de beelden van de tweede verdachte, die zich nog niet gemeld heeft. "We zijn nog in afwachting", zegt een politiewoordvoerder. "Er is nu een verdachte bekend, dus dat is een belangrijk aanknopingspunt. Maar komen we er niet achter, dan komt er een nieuw beslismoment over de vraag of de beelden weer online gaan."

De 18-jarige jongen wordt later verhoord. Hij zit niet in voorarrest. Na het verhoor zal het OM bepalen of hij voor de rechter moet verschijnen of dat de zaak op een andere manier wordt afgehandeld.