Zelf georganiseerd langetafeldiner Oekrainers groot succes: "Voor herhaling vatbaar"

Daags na een huiselijk langetafeldiner georganiseerd voor Oekraïense vluchtelingen wordt er nog steeds nagenoten en blijven de meldingen in de appgroep binnenstromen. Tijdens het diner, georganiseerd door zeven Haarlemse vrouwen, vergaten zo'n twintig Oekraïners de ellende waarin ze zitten en dat vraagt om herhaling.

Michael van der Putten/NH Media

Aan de term langetafeldiner was geen woord gelogen afgelopen zondag in de Haarlemse huiskamer van Yolande Koot. Samen met onder ander haar zus en dochter en vier andere vrouwen organiseerde ze het diner. "Ik organiseer wel vaker diners en merk dan dat mensen die in de shit zitten even landen. Onder het genot van lekker eten en drinken kunnen ze even alles vergeten", aldus Koot.

Het drinkgelag was er ook zodat gevluchte Oekraïners met elkaar in contact konden komen en aansluiting bij elkaar vonden. "Zo heb je bijvoorbeeld Marina", legt een van de andere organisatoren Antoinette Haan uit. "Deze tekenaar is samen met haar zwangere zus naar Nederland gekomen. Die zus is met de baby terug naar Oekraïne zodat de vader zijn kindje kan zien. Marina was hier achtergebleven en vindt onder andere door dit diner aansluiting bij anderen."

"Het was zo ontroerend", vult Koot aan. "Dat samen zingen was heel mooi en dan het afscheid. De mensen bedankten ons met de tranen in de ogen. Ze hadden een beetje een avond zoals thuis. Dan denk je: jeetje, en het voelt bijna ongemakkelijk." Verrassing De bezoekers vonden het een heel fijne samenkomst. Grote verrassing was de Oekraïense muzikant Aleksey Gorbunov die afgelopen jaar ook op Bevrijdingspop in Haarlem stond. Tekst gaat door onder de foto.

Mirjam en Yolande Koot geven eten - Michael van der Putten/NH Media

"Dat was echt de verrassing", vervolgt Haan. "Iedereen stuurt nu nog steeds video's in de gezamenlijke whatsappgroep. Ook werd met zijn allen gezongen waarbij ook de Nederlandse dames Hollandse liedjes zongen. Het was zo sfeervol." In de video enkele reacties van Oekraïners. Tekst gaat door onder de video.

We feel like home - NH Nieuws