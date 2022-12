De Peiling: ik kies voor een vleesvrije kerst

Hoewel steeds meer mensen kiezen voor vleesvervangers, zal bij veel gezinnen met kerst traditiegetrouw het gourmetstel op tafel staan of wordt de kalkoen aangesneden. Maar liefst 80 procent van de Nederlanders kiest voor vlees op het bord tijdens de feestdagen, blijkt uit onderzoek door DirectResearch in opdracht van World Animal Protection. De dierenbeschermingsorganisatie juicht een Kerstdiernee toe, oftewel een vegetarische maaltijd. Wat eet jij met kerst?

Nog een paar dagen en dan kunnen we weer aanschuiven bij het kerstdiner. Ga jij voor een traditioneel kerstdiner met kalkoen, rollade of gourmet? Of zeg je, doe mij maar vegetarisch met de feestdagen? Veel Nederlanders eten met de kerst vlees, want 'dat hoort er nou eenmaal bij'. Toch vindt bijna de helft het niet erg als iemand ze een plantaardig kerstdiner zou voorschotelen, en vindt 45 procent dat een kerstdiner ook vegetarisch zou kunnen. Slechts vier procent eet dan vegetarisch of plantaardig tijdens de kerst.

Plantaardig Kerstdiner

Hoewel vlees eten geen dagelijkse kost is voor 8 op de 10 Nederlanders, speelt vlees nog vaak een hoofdrol met kerst. Met de feestdagen eten we meer vlees dan op een niet-kerstdag. World Animal Protection wil hier met de ‘kerstdiernee’ campagne verandering in brengen. De dierenbeschermingsorganisatie juicht een plantaardig diner toe tijdens de feestdagen en deelt tips voor vegetarische kerstmenu’s.