Politiebond: geen publiek meer bij wedstrijden Eredivisie

Vakbondsvoorzitter Wim Groeneweg zegt tegen De Telegraaf dat de capaciteit van de politie gebrekkig is en dat dat zorgelijk is. "Als we keuzes maken die opnieuw geen pijn doen, dan maken we geen keuze."

Hij reageert op een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), waaruit bleek dat twee op de tien Nederlanders ontevreden of zelfs zeer ontevreden zijn over de zichtbaarheid van de politie in de eigen buurt.

Een woordvoerder van de Nationale politie zegt tegen de krant dat er geen plannen zijn om voetbalwedstrijden zonder publiek te spelen. Hij wijst er op dat de politie-inzet tijdens voetbalwedstrijden al minder is, mede omdat agenten niet meer binnen in voetbalstadions hoeven te zijn.