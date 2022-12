Verdwenen 19e-eeuwse grenspaal staat weer tussen Heiloo en Limmen

De originele grenspaal van Heiloo en Limmen staat weer op z'n oude plek. Het paaltje werd daar in de negentiende eeuw geplaatst, maar verdween spoorloos in 2011. "De paal is in stukken ergens bij een schuur teruggevonden."

Peter Valkering van Historisch Limmen kan zijn geluk niet op nu de grenspaal na enig speurwerk is teruggekeerd, schrijft mediapartner Streekstad Centraal: "Hij heeft vijf gulden gekost in 1811 en is een monumentje op zich."

'Oude look'

De paal blijft dan ook gewoon in z'n oude staat. "We hebben wel nog gedacht om de grenspaal helemaal glad te laten maken, maar daar hebben we toch niet voor gekozen. Hij moet gewoon de oude look houden."

Wethouder Rob Opdam van Heiloo is trots: "Meerdere grenspalen zijn verdwenen en zo nu en dan duikt er weer een op. Door Historisch Limmen is de paal met veel aandacht op zijn plek teruggezet."