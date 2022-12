Schoolstichting betaalt alsnog 2 ton extra voor multifunctioneel gebouw Schellinkhout

De komst van een Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Schellinkhout is weer een stapje dichterbij gekomen, doordat scholenstichting Present alsnog met 2 ton over de brug komt. Aanvankelijk vond de stichting een extra bijdrage te gortig, waarna de politiek in Drechterland de druk opvoerde. Nu er overeenstemming is kan de gemeente verder met het plan.

In het gebouw moet naast een dorpshuis, een gymzaal en een kinderdagverblijf ook basisschool Jan Luyken komen. Het budget van 4 miljoen euro bleek te weinig door de gestegen (bouw)kosten.

Er moest 1,3 miljoen euro bij, waarvoor ook naar Stichting Present, waar de school onder valt, werd gekeken. Die moest twee ton extra bijdragen, maar verzette zich daartegen. "Twee ton extra gaat te ver", zei basisschooldirecteur Ingrid van Heezen eerder, aangezien de stichting al 250.000 euro had opgehoest.

De politiek in Drechterland voerde daarna de druk op. Want tot die tijd lag een komst van een Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Schellinkhout min of meer stil. Een meerderheid van de gemeenteraad was het erover eens: dit 'feest' heeft lang genoeg geduurd. Mocht een extra bijdrage uitblijven, dan werd het pand van de school kleiner gemaakt.

Toch extra bijdrage

Twee maanden later ziet de wereld er heel anders uit. De scholenstichting is toch akkoord gegaan met de extra bijdrage. Het bestuur heeft gekeken of het wel mocht én of ze het wel zien zitten. Interim-bestuurder Hans Kelderman legt uit waarom de school overstag is gegaan:

"Uiteindelijk hebben we groen licht gegeven. Het geld moet niet op de plank liggen, maar ten goede komen aan het onderwijs en de kinderen. Ik ben blij dat we het op deze manier hebben kunnen oplossen. Ook de ouders en buurt reageerden opgelucht. Het is een mooi cadeau, zo vlak voor de kerst."

Ook in de gemeente is verheugd gereageerd. Na vragen van CDA-raadslid Roy Hof tijdens het vragenvuur, kon wethouder Simone Visser de extra bijdrage bevestigen. Daardoor kan de gemeente verder met de ontwikkeling.

Definitief ontwerp mogelijk voor de zomer

"Alle betrokkenen zijn héél blij en opgelucht. Het is ons gelukt om een volgende stap te maken, vooral ook omdat het een tijdje heeft stil gelegen. Wat we nu gaan doen is het voorlopige ontwerp omzetten naar een definitief ontwerp. We verwachten dit rond de zomer afgerond te hebben", zei de wethouder tegen de gemeenteraad.

In 2024 moet dan gestart worden met de nieuwbouw. In 2025 moet het gebouw klaar zijn, een jaar later dan gepland.

Ook bij Present zijn ze blij dat er nu schot in het project lijkt te komen. "Ook voor ons is het een opluchting. Een aantal jaar geleden zijn we hiermee aan de slag gegaan. Het is een mooi project, waar we graag aan meedoen en willen bijdragen", aldus interim-bestuurder Hans Kelderman.

Zorgen of budget nu wel voldoende is

Toch is hij er nog niet helemaal gerust op. "Want zijn de middelen nu voldoende? Het blijft nog steeds onzeker en spannend. Wat als de de bouw- en sloopkosten blijven stijgen? Het project loopt namelijk over een langere periode."