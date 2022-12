FIOD neemt 5,7 miljoen illegale sigaretten in beslag in Zaandam

Sigaretten zijn onveraccijnst wanneer er geen zegel op het pakje zit. Deze sigaretten zijn meestal bedoeld voor de illegale verkoop: de overheid krijgt geen belasting en de sigaretten kunnen vaak wat goedkoper worden aangeboden. Deze specifieke sigaretten waren waarschijnlijk illegaal gesmokkeld vanuit Engeland. De overheid zou 1,5 miljoen euro aan belastinggeld mislopen als deze sigaretten op de markt waren beland.

Cellencomplex

Er zijn in totaal vier mensen aangehouden, waaronder twee Nederlanders van 71 en 45 jaar oud. Zij komen uit Purmerend en Zaanstad. In het pand waar ook de sigaretten werden gevonden, lag ook een pistool. De sigaretten zijn in beslag genomen en worden vernietigd. De twee mannen zijn overgebracht naar de gevangenis in Zaandijk.