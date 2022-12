Cruiseschip voor vluchtelingen blijkt ongeschikt voor kinderen

Cruiseschip MS Galaxy, waarop sinds begin oktober zo'n duizend asielzoekers worden opgevangen, is niet geschikt voor kinderen. Dat blijkt uit een brief van wethouder Rutger Groot Wassink (Opvang) over de laatste stand van zaken over de tijdelijke noodopvang. Desondanks worden er momenteel zo'n 120 kinderen op het schip opgevangen.

Het enorme schip arriveerde afgelopen september aan de kade in het Westelijk Havengebied. Duizend asielzoekers worden hier voor een periode van minimaal zes maanden opgevangen. Uit de brief blijkt dat het merendeel van de opgevangen asielzoekers mannen zijn. Op 14 december verbleven er 668 mannen op het schip, ten opzichte van 162 vrouwen en 121 kinderen.

Volgens de gemeente is het schip 'geen ideale locatie' voor het opvangen van kinderen. "Door de vele smalle ruimtes, lange gangen en trappen, kunnen kinderen (zonder toezicht) gaan ronddwalen. Het plaatsen van bijvoorbeeld traphekjes in de lobby is geen optie", zo schrijft Groot Wassink. Wel is de waterkant met hekken afgezet en zijn de buitendekken afgezet met linten.

Incidenten

De aanwezigheid van de opvang blijkt niet merkbaar voor de omliggende bedrijven. Wel hebben zich er een aantal incidenten voorgedaan. Zo werden er twee aangiftes tegen asielzoekers gedaan voor het bedreigen van de beveiliging. Ook werd er drie keer een overplaatsing gedaan in verband met een dreigende houding naar de crew en COA-personeel, waren er vier overplaatsingen vanwege een onderling handgemeen en was er vijf keer sprake van een overplaatsing omdat er bewust in de kamer werd gerookt en de rookmelder werd uitgeschakeld.

Ook was er onvrede over de gebrekkige kwaliteit van de wifi en het eten. De kwaliteit van het wifi-netwerk ging na de start snel achteruit en het technische mankement werd pas na anderhalve maand gevonden. Verder was er kritiek op het eten vanwege het gebrek aan afwisseling, de kwaliteit van het eten zelf en omdat het niet warm was. Het COA, dat de opvang regelt, wil dit veranderen door bewoners te betrekken bij het opstellen van de menu's. Ook belooft het COA voortaan meer kruiden te gebruiken in het eten.

Evaluatie

In januari volgt een evaluatie waarna het stadsbestuur in februari een besluit neemt over het al dan niet verlengen van de opvang op het schip. De wethouder denkt dan aan een verlenging van nog eens zes maanden. Bij een eventuele verlenging wordt dan ook gekeken of het aantal mensen dat op het schip wordt opgevangen kan worden opgehoogd.