Kunstenares Patricia Kaersenhout over excuses van overheid: "Ik mis de daadkrachtige belofte"

Een historisch moment, zo worden de excuses over het slavernijverleden genoemd. Maar voor Patricia Kaersenhout, kunstenares van Surinaamse afkomst en werkzaam in Amsterdam en opgegroeid in Den Helder, zijn de excuses nog niet compleet. “Het waren mooie woorden, maar ik mis de daadkrachtige belofte.”

Vandaag bood premier Rutte namens de Nederlandse overheid excuses aan voor het slavernijverleden, bijna 150 jaar na het afschaffen van de slavernij. Al eerder werd bekend dat de overheid 200 miljoen uittrekt voor een fonds bedoeld om meer bewustwording te creëren rondom het onderwerp, bijvoorbeeld in de vorm van lespakketten.

De excuses zijn een goede eerste stap, vindt Kaersenhout, maar daar is alles wel mee gezegd. “Ik vind het jammer dat er niet gesproken is over reparations en hoe die eruit zouden moeten zien. Ja, er is een fonds, maar dat is nog steeds voor heel Nederland. Maar juist de Afro-Caribische groep heeft recht op reparations: er moet worden geluisterd naar wat dat moet zijn.”

“Het zijn mooie woorden, maar ik denk: wat ga je daadwerkelijk doen? Hoe zit het met de mensen die we niet of nauwelijks horen: de bijstandsmoeder die 2 kinderen moet grootbrengen; de arbeider die van paycheck tot paycheck moet leven.”

“De mensen die je nooit hoort hebben niet om de tafel gezeten. Wat is hun dagelijkse realiteit? Ik miste dat in de aanloop er naartoe en merk nog steeds geen concrete uitspraken. Het was een mooi gebaar geweest als nu bijvoorbeeld de gedupeerden van de toeslagenaffaire een compensatie hadden gekregen.”

Trauma

“Dat fonds, dat repareert niet wat er op persoonlijk niveau kapot gemaakt is”, zegt Kaersenhout. Daar moeten volgens haar nog veel stappen in worden gezet. “Na de Tweede Wereldoorlog is er voor Joden een speciale therapie ontwikkeld voor de nazaten van de overledenen, omdat er sprake was van generationeel trauma. Dat zou nu ook kunnen gebeuren: specifieke therapie gericht op het trauma dat nog doorwerkt van de slavernij.”

In haar kunst zijn het Nederlandse slavernijverleden en racisme belangrijke thema’s. Momenteel werkt Kaersenhout aan twee slavernijmonumenten in Utrecht en de provincie Gelderland: “Ik ben nu aan het lezen over het slavernijverleden in Gelderland. Die kastelen, die enorme rijkdom, allemaal verdiend over de rug van onze voorouders. Dan ben je niet bereid om dat af te staan om dat te repareren, herstellen, eerlijker te maken?”