Modderige zoektocht naar Zijper historie: van 17e eeuwse boerderij tot Romeinse resten?

Archeologen zijn begonnen met opgravingen aan de rand van 't Zand. Ze hopen er in ieder geval restanten terug te vinden van een unieke 17e-eeuwse boerderij, maar mogelijk ook resten uit de Romeinse tijd of zelfs het stenen tijdperk. Een buitenkansje voor de onderzoekers, want archeologisch onderzoek binnen de Zijper polder is er nog nauwelijks geweest. "Spannend, want er is eigenlijk nog ontzettend weinig bekend over dit gebied."

Graafmachines, piketpaaltjes en mannen met scheppen en metaaldetectoren op de hoek van de Korte Bosweg en de Koning Willem II-weg. De eerste sleuven zijn gegraven op zoek naar restanten van een 17e-eeuwse boerderij. "Op deze plek zijn naar de drooglegging van eind 16e eeuw de eerste dorpskernen ontstaan. De boerderij die hier stond is de enige in zijn soort, en is ook nooit herbouwd", vertelt Jasper Leek van Archeologie West-Friesland.

Broekzak

De archeologen hebben slechts een week de tijd om het terrein ondersteboven te halen, want er komen woningen te staan. Er zijn al wat muntjes en knopen gevonden. Leek: "Vast uit de broekzak van de boer gevallen, maar we zijn op zoek naar de contouren van de boerderij, de voorraadkelder en afvalputten. Die vertellen het verhaal van de mensen in de boerderij. En als het meezit vinden we resten uit de Romeinse tijd of het stenen tijdperk."

Hieronder kaarten van voor en na het bedijken van de polder Zijpe met de mogelijke locatie van de 17e-eeuwse boerderij waar de archeologen naar op zoek zijn.