Oplossing voor omstreden pannaveld Venhuizen lijkt in zicht: blijft veld toch in de wijk?

Het langlopende conflict over het pannaveld aan 't Padland in Venhuizen lijkt tot een oplossing te komen. Enkele omwonenden wilden vanwege de overlast het veld weg hebben, tot boosheid van andere buren. Maar na een bijeenkomst lijken, met het draaien van het veld, de partijen tot overeenstemming te komen.

Mijlenver lagen de voor- en tegenstanders uit elkaar. Andras Theunnissen, de woordvoerder namens de bezwaarmakers, wees eerder al op de onleefbare situatie . Het veelgebruikte veld grenst direct aan hun tuin. "We zitten niet eens meer buiten", zei hij daar eerder over.

Pannaveld mogelijk gedraaid op zelfde locatie

Sindsdien bleef het stil, maar volgde uiteindelijk wel een avond met alle betrokkenen. Alleen de bezwaarmakers waren er niet. Zij stuurden een vertegenwoordiger. "De sfeer was goed", vertelt de buurtbewoonster Marjolein Pennekamp. "We hebben in groepen gesproken over het pannaveld."

En uit die groepen kwam een gezamenlijke oplossing dat het pannaveld wel op de huidige locatie kan blijven, maar eventueel gedraaid wordt en meer verplaatst richting de school. Daardoor komt het verder van de huizen af te liggen. Het fietspad moet dan wel verplaatst worden.

Volgens Pennekamp liet de vertegenwoordiger weten dat de bezwaarmakers niet negatief tegenover deze oplossing staan. De gemeente gaat met de uitkomsten aan de slag en komt er op terug.

'We wachten de plannen af'

Bezwaarmaker Andras Theunissen wil verder niet ingaan op de uitkomst van de bewonersavond. "Het besluit ligt bij de gemeente. We wachten de plannen af", is het enige wat hij erover kwijt wil.

Wanneer de gemeente met meer duidelijkheid komt is nog onbekend.



Bekijk hier de reportage die we in oktober maakten na het rondetafelgesprek op het gemeentehuis.