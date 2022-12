Profkeepers uit Edam keren geregeld terug bij amateurclub EVC: ''Ik kwam hier voetballen als vijfjarig jochie''

Jong Utrecht-keeper Calvin Raatsie en Jong Ajax-keeper Tom de Graaff zijn allebei opgegroeid in Edam. De twee keepers hebben hun eerste voetbalstappen gezet bij amateurclub EVC uit Edam. De doelmannen kennen elkaar al hun hele leven en bewandelen onder begeleiding van, een andere Edammer, Arjan Heerland de weg richting de eredivisie.

Doelmannen Tom de Graaff (links) en Calvin Raatsie (rechts) - Stefan Koops en Toon Dompeling/Pro Shots

Zaalvoetbalinternational Beide keepers zetten hun eerste stapjes op het veld van EVC uit Edam. Keeperstrainer en 27-voudig zaalvoetbalinternational Arjan Heerland staat ze al van jongs af aan bij. "Ik sta al acht jaar met de jongens op veld. In het begin trainden we vaker met elkaar. Inmiddels staan ze zes keer per week op het trainingsveld bij hun club. We trainen nu voornamelijk met elkaar in periodes dat het betaalde voetbal stilligt.''

Tom de Graaf (links) en Arjan Heerland op trainingsveld van EVC - NH Nieuws

''Nog steeds helpt hij mij. We analyseren elke wedstrijd die ik speel'' FC Utrecht-doelman Calvin Raatsie

Raatsie omschrijft de band met Heerland als bijzonder. "Vanaf jongs af aan heb ik met Arjan getraind. We gingen elke zondag samen het veld van EVC op. Nog steeds ondersteunt hij mij. We analyseren elke wedstrijd die ik speel. Daarbij kijken we kritisch naar wat ik beter had kunnen doen.'' Moeilijke periode Ook De Graaff is blij met de hulp die Heerland hem biedt. "Binnen en buiten het veld hebben we een geweldige band met elkaar. Hij geeft vooral tips hoe met moeilijke situaties om te gaan. Ik heb bij Ajax even in een moeilijke periode gezeten. Toen heeft hij mij bijvoorbeeld weer rustig weten te krijgen.''

''Soms benadrukken Calvin en ik tegen elkaar dat het geweldig is hoe onze carrière loopt'' Ajax-doelman Tom de Graaff

Op naar de eredivisie? De drie keepers hebben veel gemene delers en ook op het gebied van toekomstdromen streven de keepers naar hetzelfde doel. "Soms benadrukken Calvin en ik tegen elkaar dat het geweldig is hoe onze carrière loopt. We kijken niet te ver vooruit, maar het is heel erg mooi dat Calvin en ik samen de stappen richting de eredivisie aan het zetten zijn'', aldus De Graaff.