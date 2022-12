Hoge nood? Een openbaar toilet is in Laren maar lastig te vinden, de politiek wil actie

De partijen beroepen zich op onderzoek van de Maag Lever Darm Stichting. Die stelt dat het aantal openbare toiletten in het brinkdorp is afgenomen. Ook zou één op de drie mensen aangeven dat het tekort aan deze toiletten invloed heeft op de levenskwaliteit en niet alleen maar in het belang is van 3,5 miljoen buik- en blaaspatiënten.

Volgens de Toiletalliantie, die zich inzet voor meer openbare en opengestelde toiletten, moet er in een straal van 500 meter een toilet aanwezig zijn. Dit zou volgens de organisatie ook zorgen voor meer zelfredzaamheid en daarmee minder eenzaamheid, sociaal isolement en zorgkosten betekenen.

De alliantie houdt ook een ranglijst bij voor de meest toiletvriendelijke gemeenten in Nederland. Op de lijst van dit jaar staat Laren op een schamele nummer 309, maar haar buurgemeente Blaricum komt er nog slechter vanaf. Die staat met nummer 344 helemaal onderaan de lijst. Alle andere Gooise gemeenten staan weer hoger dan Laren.

Spoed

Met hun voorstel vragen de partijen het college met spoed te onderzoeken of Laren op het gebied van openbare toiletten inderdaad tekort schiet. Als dat het geval is willen de partijen dat het college in actie komt.

Ze denken hierbij bijvoorbeeld aan een app die aangeeft waar de toiletten te vinden zijn. In de laatste gemeenteraadsvergadering van het jaar aanstaande woensdag gaat de motie besproken worden.