Weekend Valkenburg valt in duigen voor stel uit Enkhuizen nadat hun auto gestolen wordt

Wat voor Robert en Jenny Feller een mooi weekend had moeten worden met een bezoek aan de kerstmarkt in Valkenburg, is geëindigd in een deceptie. Na hun aankomst bij een hotel in het Limburgse Houthem wordt de auto van het echtpaar gestolen. "Mijn vrouw is slecht ter been, en we hadden de auto echt nodig", zegt Robert. "Nu zijn we niet eens in Valkenburg geweest." De auto werd zaterdag vernield teruggevonden bij de A79.

In de auto lagen de paspoorten van Robert en Jenny, de kaart waarmee op een invalidenplaats geparkeerd kan worden en enkele kledingstukken. Maar nog belangrijker is dat Robert de auto nodig heeft om naar de kerstmarkt in Valkenburg te kunnen, aangezien zijn vrouw slecht ter been is en de afstand van enkele kilometers niet lopend kan overbruggen.

Robert en Jenny Feller uit Enkhuizen vertrokken vrijdag richting de Limburgse plaats Houthem, op een paar kilometer van Valkenburg. Daar zouden ze dit weekend de kerstmarkt bezoeken. Voor het inchecken bij hun hotel wordt de auto op het naastgelegen parkeerterrein neergezet. In de nacht van vrijdag op zaterdag gaat het echter mis, als blijkt dat hun auto gestolen is.

"Iemand die mijn paspoort had gevonden heeft mij via Facebook benaderd. Deze wordt opgestuurd naar Enkhuizen"

"De eerste dag zaten we dus al zonder vervoer", vertelt hij aan WEEFF/NH Nieuws. "We hebben het weekend in het hotel in Houthem moeten doorbrengen. En we zijn uiteindelijk niet eens in Valkenburg geweest. Als je wat wil moet je met het openbaar vervoer, maar dat ging lastig. En taxi's zijn ondertussen onbetaalbaar geworden. De kerstmarkt is er dit jaar dus niet van gekomen."

Enkele spullen uit de auto die gestolen was worden zaterdag teruggevonden in Cadier en Keer, een dorp op een paar minuten rijden van Valkenburg. Op een landweg worden onder meer kleding en de invalidenkaart aangetroffen. "De politie heeft deze in het hotel aan ons terug kunnen geven", zegt Robert. "Dat hebben ze heel goed opgelost."

Kracht van sociale media

Ook de paspoorten van Robert en zijn vrouw zijn inmiddels weer terecht. Een paspoort werd in Valkenburg gevonden en uiteindelijk naar het hotel gebracht. Het andere paspoort werd dit weekend door een oplettende voorbijganger gevonden, die via sociale media contact zocht.

"Ik kreeg een bericht via Facebook", licht Robert toe. "Het paspoort wordt door diegene naar Enkhuizen opgestuurd. Ik ben blij dat we ze allebei weer terughebben. Dat scheelt een hoop ellende. En het toont de mooie kracht van sociale media aan, dat ze mij via de sociale media op hebben kunnen sporen."

Volgens Robert is de auto vernield teruggevonden, en is deze total loss verklaard. Het stel heeft zaterdag aangifte gedaan van het stelen en vernielen van hun auto. Vandaag zijn ze na hun weekend weg met vervangend vervoer teruggereden naar Enkhuizen.

Buitenlandse kentekenplaten

Een woordvoerder van de politie in Limburg bevestigt de aangifte en dat de gestolen auto is teruggevonden langs de A79, een snelweg tussen Maastricht en Heerlen. Zaterdag om 06.00 uur vond de politie het voertuig terug met Belgische kentekenplaten. Deze werden in dezelfde nacht van een ander voertuig in Valkenburg afgehaald. Er zat niemand in de auto.

Het komt vaker voor dat buitenlandse kentekenplaten van voertuigen afgehaald worden en op Nederlandse auto's worden geplaatst. "De auto kan dan bijvoorbeeld gebruikt worden voor een overval", licht de woordvoerder toe. "Zeker in de grensstreek zien we dit vaak gebeuren, omdat je binnen enkele minuten in België of Duitsland bent."

Momenteel is niemand in verband met de gestolen auto aangehouden. Ook zijn er nog geen verdachten, aldus de Limburgse politie. Er wordt verder onderzoek gedaan, en daarbij wordt ook de politie in België betrokken.