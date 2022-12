Jacqueline is NH Hartverwarmer en kan met pakket nieuwe buurtkast vullen met lekkers

Het was een harde knal die Jacqueline van Oostveen in de nacht van zondag op maandag wakker schudde. Wat bleek: haar buurtkastje, waar mensen met een krappe beurs gratis boodschappen uit kunnen halen, is met een vuurwerkbom verwoest. Alle reden om de Hilversumse Hartverwarmer zelf een hart onder de riem te steken.

Een flinke ravage in het steegje aan de Ampèrestraat in de electrobuurt van Hilversum. Na de explosie lag de omgeving bezaaid met etensresten en glas. Vanwege de ijzel van dat weekend was het momenten daarna moeilijk te zien of je op ijs of glasscherven liep. Op maandagmiddag ligt alles er wat netter bij, maar Jacqueline koopt daar niets voor. Haar buurtkastje vol met eten is naar de gallemiezen.