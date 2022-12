Honderden botbreuken door gladheid in Noord-Holland

Meerdere ziekenhuizen melden dat de drukte op de Spoedeisende Hulp flink opliep. De ziekenhuizen hadden het op vrijdag het drukst met botbreuken door gladheid. Op zaterdag en zondag was het ook nog drukker, maar was het verschil met andere weekenden minder groot.

"We hebben een kleine honderd patiënten extra gehad over het hele weekend", laat een woordvoerder van het Zaans Medisch Centrum weten. "Het waren met name voetgangers met valletsel. Die piek hadden we op vrijdag."

Extra personeel opgeroepen

Ook bij de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar was de vrijdag druk volgens een woordvoerder: "Van de 185 patiënten die we vrijdag op de Spoedeisende Hulp zagen waren er 150 aan de gladheid gerelateerd. Ook zaterdag en zondag was het druk maar wel minder in aantal. Het was alle zeilen bijzetten. We hebben extra personeel opgeroepen om de juiste hulp en zorg te kunnen bieden."

Vrijwel alle botbreuken ontstonden bij valpartijen door de gladheid. Het aantal botbreuken dat bij het schaatsen is opgelopen lijkt erg klein.