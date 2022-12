Steeds meer weggeefkastjes voor mensen in armoede: "Het is gewoon nodig"

Sinds kort staan er ook twee van dit soort kastjes in Vogelenzang en Spaarndam. Initiatiefnemer Miranda Schiering is blij dat ze op deze manier iets voor haar medemens kan doen, in de donkere dagen voor kerst. "We hebben sinds kort een voedselbank in Spaarndam en dan gaan de alarmbellen wel rinkelen natuurlijk. Het is gewoon hard nodig."

Miranda kwam op het idee doordat ze ergens anders een buurtkastje had gezien en ze veel mini-biebs die ze tegenkomt. "Ik dacht, gooi die boeken eruit en leg er eten in. Dat kunnen veel mensen goed gebruiken." Daarom ging ze onlangs zelf naar de kringloopwinkel, waar ze voor 1 euro een plastic kastje kocht. Die staat nu in haar voortuin met etenswaren. "Het is nog een beetje behelpen met een plastic scherm aan de voorkant tegen de regen. Het liefst heb ik een kastje van de grond af en van hout, maar dat komt wel."

Het kastje staat er nu twee weken en in eerste instantie had ze er zelf wat etenswaren in gelegd. Maar nu hoeft dat niet meer. "Dan merk je toch dat dit een dorp is. Iedereen komt spullen brengen, het kastje staat helemaal vol." Miranda heeft nog niet gezien dat mensen er iets uithalen, dus het kastje moet nog een beetje ontdekt worden. "Ik woon ook aan een doodlopend straatje (J. van der Waeyenstraat, red.), dus mensen moeten echt weten dat 'ie er staat. En er is denk ik nog wel wat schaamte om eten eruit te pakken, maar hopelijk weten ze het kastje snel te vinden. "

Tekst gaat verder onder de foto's