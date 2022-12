Ongeneeslijk zieke Mirjam (52) deint voor laatste keer mee op muziek Yves Berendse

Nog één keer meezingen met de muziek van Yves Berendse: het is de laatste wens van de 52-jarige Mirjam uit Hoofddorp. Ze is uitbehandeld en hoorde een maand terug dat ze nog zo'n drie maanden te leven heeft. Vanavond reist ze met Stichting Ambulancewens naar het Amsterdamse Winterparadijs om naar 'een van de beste zangers van Nederland' te luisteren.

"Het is wel een kers op de taart. Ik weet echt nog niet wat me allemaal te wachten staat", vertelt Mirjam een paar uur voor het concert begint. "Ik hou veel van Nederlandstalige muziek, gewoon lekker die gezelligheid."

Een hersentumor

Drie jaar geleden werd na een epileptische aanval een hersentumor bij de Hoofddorpse aangetroffen. "Dat was behoorlijk schrikken", zegt ze. Twee operaties en een serie bestralingen later is het einde helaas in zicht. "Een maand geleden gaf de neuroloog de prognose dat ik nog een maand of drie had."

Via het hospice hoorde Mirjam over Stichting Ambulancewens, waarop haar man de laatste wens van zijn vrouw instuurde. Ze heeft nog geen idee hoe haar avond er zal uitzien: "Als het goed is, komen ze me vanavond ophalen met een brancard. Omdat ik niet kan staan lig ik daar tijdens het concert ook op", zegt ze.