Voormalig Ajax-trainer Kurt Linder (89) overleden

Kurt Linder, trainer van Ajax in de tachtiger jaren, is op 89-jarige leeftijd overleden. De Duitser werkte in twee verschillende periodes voor Ajax. In het seizoen '81/'82 werd hij glansrijk landskampioen. In 1988 eindigde de samenwerking al na drie maanden met zijn vertrek.

In zijn eerste seizoen werkte Linder met aanstormende talenten als Wim Kieft, Frank Rijkaard en Marco Van Basten. Mede door de hulp van de teruggekeerde Johan Cruijff werden de Amsterdammers in mei 1982 glansrijk kampioen.

Terugkeer naar Zwitserland

De samenwerking bleef beperkt tot slechts één seizoen. Het gescheiden leven van zijn familie in Zwitserland viel hem zwaar. Ook de moeizame samenwerking met Cruijff leidde ertoe dat Linder naar Zwitserland vertrok en bij zijn oude club Young Boys aan de slag ging. Carrière eindigt in mineur

In 1988 begon Linder aan zijn tweede periode in Amsterdam. Ditmaal kreeg hij het team niet aan het voetballen en waren de resultaten teleurstellend. Door de slechte competitiestart waren de Amsterdammers terug te vinden op de dertiende plaats. Het gevolg was dat Linder al op 20 september 1988 ontslag nam, slechts een paar weken na de competitiestart. De interim-trainers Spitz Kohn en Louis van Gaal namen het stokje over en brachten Ajax in dat seizoen toch nog naar de tweede plaats in de competitie.

Het pijnlijke ontslag bleek ook direct de laatste trainersklus van Linder te zijn geweest.