Relatieve rust voor bergingsbedrijven in West-Friesland: "Mensen waren voorbereid"

Bergingsbedrijf Schoenmaker uit Avenhorn vertelt dat zij gisteren weinig extra werk hadden door de gladheid. "Waarschijnlijk ook doordat het in onze regio minder hard gevroren heeft dan in andere delen van Noord-Holland", zegt een woordvoerder.

Ook bij Boots in Hem stond de telefoon niet roodgloeiend vanwege schadegevallen door de gladheid, maar dit had een andere reden. "Wij halen eigenlijk geen auto's meer op, alleen van mensen die ons zelf bellen", licht een medewerker van het bedrijf toe. "Gisteren hadden we één geval, maar dat was een pechgevalletje. Dat had niets met gladheid te maken."

Bergingsbedrijf Theo Rood uit Zwaag had door de gladheid wél meer drukte dan normaal. In totaal kregen zij sinds donderdag 53 meldingen binnen van schadegevallen, of voertuigen die geborgen moesten worden.

Extra voorbereid

"Vooral op donderdag was het druk", vertelt woordvoerder Henri Meerveld. "Toen kwam ook de gladheid op. In het weekend viel het relatief mee. Toen hadden we ongeveer tien tot vijftien meldingen meer dan normaal. Daar zitten ook kleine gevallen van pechhulp tussen."

Het Zwaagse bergingsbedrijf had zich voorbereid op extra drukte door de gladheid. Zo werden niet alleen de werknemers in vaste dienst, maar ook andere krachten opgeroepen om alert te blijven. "Gisteravond hebben we in een uur tijd ongeveer vijf klussen gedaan", zegt Meerveld. "Door de extra inzet konden we iedereen op tijd helpen. Het scheelt denk ik ook dat mensen al gewaarschuwd waren voor de gladheid. Daarom reed er zondagavond niet veel verkeer."