Kerststal Sint-Agathakerk terug van weggeweest: "Het resultaat mag er zijn"

De Sint-Agathakerk in Beverwijk toont zich tijdens en rond Kerstmis weer in haar vertrouwde gedaante. De vermaarde mega-kerststal is namelijk terug van weggeweest. Door corona was-ie de laatste twee jaar niet of slechts gedeeltelijk te zien, maar sinds enkele dagen lopen groepen scholieren, maar ook veel volwassenen, de deur van de Agathakerk in het centrum weer plat.