Bennebroekers in opstand tegen 'megalomane villa': "Twee keer groter dan de grootste woning hier"

Het nieuwbouwplan voor een verkochte villa aan de Willinklaan in Bennebroek wordt door bewoners van de villawijk 'Het Duin' al het 'conferentieoord' genoemd. De nieuwe eigenaar heeft zijn bouwtekeningen ingediend bij de gemeente en tot grote schrik van de buurt is het in hun ogen een 'megalomane villa', waarvoor oude eiken moeten verdwijnen en zandgrond van de oeroude duinwal moet worden afgegraven.

Negen omwonenden hebben een brandbrief geschreven aan de gemeenteraad van Bloemendaal over het nieuwbouwplan. Een aantal politieke partijen heeft het nu op de agenda laten zetten, omdat zij ook willen weten waarom dit bouwplan zonder aanpassing van het bestemmingsplan door kan gaan.

Die goedkeuring is er nog niet officieel, maar in de wandelgangen hebben de buurtbewoners van de Willinklaan vernomen dat het 'kansrijk' wordt geacht. En daar slaan ze stijl van achterover. De bouwtekeningen die Peter-Paul Blommers vorige week heeft mogen inzien, laat een pand zien dat drie keer zo groot is als de huidige villa die tegen de helling van het duin staat. "En het is twee keer groter dan de grootste woning in deze wijk. Dat past echt niet"

Blommers heeft zelf zijn woning 21 jaar geleden in oude stijl laten restaureren en nadrukkelijk adviezen van de welstandscommissie overgenomen. "En we weten dat een nieuwe eigenaar het mag slopen. Dat is zijn recht, maar deze plannen slaan nergens op." Hij hoopt met zijn buren dat de gemeente hun bezwaren serieus wil nemen.

Zandafgraving

Naast de aantasting van het karakter van de wijk, vrezen de buren ook de aanleg van een kelder. Hiervoor moet duinzand worden afgegraven en ze zijn bang dat hierdoor de grond onder hun huizen gaat verzakken.

"Freule Willink (laatste telg van een invloedrijke familie in Bennebroek, red.) heeft bij de verkoop van de grond waar onze huizen op staan, in de eigendomsaktes een clausule laten opnemen dat er geen zand van het duin mag worden afgegraven", vertelt Ewout Brogt. In die eigendomsakte die NH Nieuws heeft ingezien, staat inderdaad dat 'de perceelen Twee tot en met Zes ... niet mogen worden afgezand en het zand zich daarop of daarin bevindende zal niet van eenig perceel naar elders mogen worden vervoerd.'