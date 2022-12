Reddingswerkers 1,5 jaar na werk in Limburgse 'rampenfilm' in zonnetje gezet

Waar vrijwilligers van Noord-Hollandse reddingsbrigades anderhalf jaar geleden nog in een overstroomd Limburg aan het werk waren, werden ze vanavond in het zonnetje gezet. Onder andere Tijl, Freya, Christian en Walter kregen op de brandweerkazerne in Weesp een herdenkingsmunt als waardering voor hun werk.

"Het voelde alsof je in een oorlogsfilm was, het was echt heel bizar om daar doorheen te rijden", vertelt Tijl Bluijs van de Zandvoortse reddingsbrigade. Hij is een van de vrijwilligers die vorig jaar zomer naar Limburg afreisde om te helpen tijdens de watersnood.

Ruim 200 slachtoffers

De overstromingen waren het gevolg van extreme regenval en maakte vooral in Duitsland en België veel slachtoffers. In totaal kwamen ruim 200 mensen om het leven. In Nederland vielen, voor zover bekend, geen dodelijke slachtoffers. Wel werden huizen verwoest en moesten ondernemingen maanden dicht.

De Noord-Hollandse reddingsbrigades waren voornamelijk in België en grote delen van Limburg aan het werk. Leden van die brigades vertellen vanavond wat ze het meest is bijgebleven: "Auto's die tegen de gevels aan lagen, hoog water. Dat vergeet je niet zo snel meer", vertelt de Heemsteedse Christian van der Voort.

Als lid van de Amsterdamse reddingsbrigade denkt Walter Weg ook nog vaak aan zijn periode in Limburg: "We reden het rampgebied in met babbeltjes, maar iedereen was al snel muisstil."