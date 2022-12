Vrijwilliger Henk (88) neemt na 24 jaar afscheid bij De Fitte Vutters: "Een mooie tijd"

Bijna een kwart eeuw lang was Midwouder Henk Veenstra op maandagmorgen te vinden bij voetbalvereniging MOC. Eerst samen met kameraad Gerrit Bontekoning, later ontstond er een hecht collectief: de Fitte Vutters. Een versleten schouder en de gezondheid van zijn vrouw maakt op 88-jarige leeftijd een einde aan deze dierbare periode. "Ik heb in al die jaren heel wat takken gesnoeid."

Henk Veenstra, te midden van zijn makkers - NH Nieuws / Michiel Baas

Maandagochtend in Midwoud. Het slechte weer - grijs en regen - weerhoudt zelfs de Fitte Vutters van enige activiteit. Dan maar koffie drinken in de kantine. De WK-finale wordt grondig geëvalueerd, de laatste dorpsnieuwtjes uitgewisseld. Het zorgt voor kleur op deze grauwe dag. Dan arriveert Henk. Mét gevulde koeken, een voortvloeisel uit het feit dat hij enkele dagen eerder de leeftijd van 88 heeft aangetikt. Tegelijkertijd wordt er kort stilgestaan bij zijn recente afscheid van de ploeg. Het gaat niet meer. Met een bos bloemen en een enveloppe met inhoud laten ze hun waardering blijken. "Je blijft toch wel langskomen om koffie te drinken?" Goud waard Zoals bij wel meer verenigingen koestert ook de Midwoud Oostwoud Combinatie (MOC) de onderhoudsploeg. Iedere maandag zijn ze enkele uren actief op en rond het complex. Er wordt opgeruimd, schoongemaakt, geschilderd, getimmerd en de velden worden bijgehouden. Goud waard voor zo'n vereniging. Voetbalbond KNVB maakte in 2015 onderstaande reportage over de Fitte Vutters van MOC.

24 jaar geleden ging Henk Veenstra met pensioen. Samen met Gerrit Bontekoning begonnen ze op maandag klusjes bij MOC te doen. Na enkele jaren nam het aantal gepensioneerden toe en ontstond er een heuse groep. Inmiddels staat de teller op 12 leden en volgend jaar komt er weer een aantal bij. "Anders zit je ook maar binnen", zegt Henk, gevraagd naar zijn motivatie. "Ik moet buiten zijn. En vind het leuk om te helpen. Vorige week heb ik voor de hele buurt nog zout gestrooid en gezorgd dat de straten schoon waren. Zo blijf je een beetje bezig." Tekst gaat verder onder de foto.

Henk Veenstra (88) - NH Nieuws / Michiel Baas

Iedereen binnen de ploeg heeft zijn eigen specialiteit. Henk was 'chef snoeien'. "Ik zal heel wat takken hebben gesnoeid. Anders was het dwars door het gaas gegaan. Ik vond ook altijd heel wat ballen in de bosjes." In het verleden was hij ook scheidsrechter en bestuurslid bij de club. "Mijn vrouw zei wel eens voor de grap: 'je moet een hangmat ophangen, dan kun je er slapen ook'. Maar ik heb het altijd met veel plezier gedaan. Het was een mooie tijd. Het is jammer dat het stopt, maar zo lang ik kan lopen, kom ik hier langs voor koffie."