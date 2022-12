Elfde kerstwandeling door Alkmaar-Noord: "Samen zijn met zijn allen"

De inmiddels elfde kerstwandeling leidde de met lichtjes uitgeruste wandelaars langs zes locaties waar iets te beleven was. Zo klonken in het met lichtjes aangeklede Park Rekerhout midwinterhoorns en was er een levende kerststal bij kinderboerderij Rekerhout.

Rebounce vocal group verzorgde een optreden bij de scouting en de Delta Voices zong op het Arkplein. Marieke van den Houten vertelde het kerstverhaal in de bieb en speelde daarbij op haar harp, en in de Blije Mare hadden jongeren een kerstig programma opgezet en was er een kerstmarkt. En vooral nu het zo koud is, vond de warme chocomel gretig aftrek.

"Het is prachtig, ook de wandeling er naartoe, helemaal verlicht. Het is een hele mooie manier om buiten te zijn, samen te zijn en te luisteren naar het kerstverhaal dat verteld wordt", vertelt een deelnemer aan de wandeling aan Alkmaar Centraal. Een ander vult aan: "Mooie muziek, lekker samen zingen, samen zijn met zijn allen, lekker kletsen."