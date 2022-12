De Peiling: het is goed dat Nederland excuses maakt voor het slavernijverleden

Dat de excuses niet in het herdenkingsjaar 2023 plaatsvinden, zoals werd aangenomen, maar op een 'gewone' maandag leidt tot een stroom van kritische reacties. Nazaten van tot slaaf gemaakten verwelkomen het besluit, maar zijn ook geërgerd over de gang van zaken meldt de NOS.

1 juli 2023 Actiegroepen zijn onderling ook verdeeld, zo legt een deel zich neer bij 19 december en wil zich richten op de herstelagenda, maar zes ervan stappen naar de rechter. Ook is er kritiek onder de Nederlanders van Indonesische afkomst, zij vinden dat de excuses te veel zijn gericht op Suriname en het Caribisch gebied. Het Surinaamse Nationaal Comité Herdenking Slavernij wil dat het kabinet vasthoudt aan 1 juli 2023, precies 160 jaar nadat de slavernij op papier werd afgeschaft. Ook vinden velen het pijnlijk dat minister Weerwind, die zelf een Surinaamse achtergrond heeft, naar voren wordt geschoven.

Afwegingen

De afwegingen om vandaag excuses te maken zijn vooral praktisch. Het kabinet wil voordat het herdenkingsjaar 2023 ingegaan is de excuses gemaakt hebben, omdat het raar is om zo'n belangrijk jaar in te gaan zonder dat er stelling is ingenomen. Agendatechnisch komt het kabinet ook beter uit. Een andere reden voor de datum van vandaag is de onzekerheid die politiek met zich meebrengt. Met een ander kabinet kan het aanbieden van excuses wel eens op de lange baan worden geschoven.