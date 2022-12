NH Gooi en Gooi TV bundelen krachten en werken samen aan streekredactie, subsidie van kwart miljoen

Om de streekredactie professioneel op te zetten hebben de twee omroepen samen met succes een subsidie aangevraagd bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Die heeft de aanvraag gehonoreerd en de omroepen voor komend jaar een subsidiebedrag van 250.000 euro toegekend, met een optie voor nog een jaar.

Het media-aanbod van de streekredactie wordt via radio, televisie, online en via sociale media bij de inwoners van ons verzorgingsgebied gebracht.

Dat gaat niet alleen over nieuws, maar ook over andere programma's. "Inwoners van de plaatsen in het verzorgingsgebied herkennen zich in het programma-aanbod en komen steeds terug omdat juist hun eigen omgeving centraal staat en door hun herkend wordt", zo laten de twee omroepen weten. Vanzelfsprekend kunnen inwoners ook zelf hun nieuws delen, tips geven of reageren.

Veel bereik

Uit onderzoek in opdracht van het Commissariaat voor de Media en uitgevoerd door GfK blijkt het bereik van de lokale omroep in de regio Gooi en Vechtstreek ruim twintig procent. Dat betekent dat gemiddeld een op de vijf inwoners geregeld gebruik maakt van het media-aanbod van NH Gooi en Gooi TV.

De twee omroepen gaan ervan uit dat mede door de samenwerking er een nog betere nieuwsvoorziening komt, waardoor het bereik nog verder zal toenemen.