Joyrijdende jongen (15) aangehouden in Lelystad na wilde achtervolging met gestolen auto

Een 15-jarige jongen uit Heerhugowaard is door de politie aangehouden na een wilde achtervolging. De jongen reed in een gestolen auto, die een paar dagen geleden als vermist werd opgegeven na een woninginbraak.

De politie kwam de gestolen auto op het spoor nadat het kenteken was opgepikt door het Automatic Number Place Recognition (ANPR)-systeem. Het gestolen voertuig reed op dat moment op de Provinciale weg N307 bij Enkhuizen.

Toen agenten de bestuurder in het vizier kregen gaven zij de vermiste auto een stopteken. Deze werd genegeerd door de 15-jarige bestuurder, waarna een tweede politieauto het voertuig klem probeerde te rijden. Dit mislukte echter, waardoor de bestuurder van de gestolen auto er met hoge snelheid vandoor reed.

Tot stilstand in tuin

Een achtervolging werd ingezet over de dijk richting Lelystad. Ondanks de gladheid bleef het voertuig met een hoge snelheid rijden. Hierbij werd schade aangericht aan een wegafzetting. In een woonwijk in Lelystad verloor de jongen de macht over het stuur en belandde in een tuin op de Schermer in Lelystad.

De 15-jarige jongen is aangehouden door de politie en meegenomen naar het bureau. Hier zit hij nog steeds vast. De auto is in beslag genomen. Het is nog niet duidelijk of de jongen iets te maken heeft met de woninginbraak.