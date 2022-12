Brandweer blikt tevreden terug op weekend vol schaatsdrukte aan de Gooise plassen

'Nu of nooit', dat was de gedachte van veel mensen die dit weekend hun toevlucht zochten op het ijs van de Gooise plassen. De gemeente Wijdemeren en de brandweer Gooi en Vechtstreek riepen vrijdag op om juist niet het natuurijs van de plassen op te gaan, omdat het nog te dun was. Ondanks de weekenddrukte 'verliep alles keurig', zo laat de brandweer maandagochtend weten.

"Het was natuurlijk een heerlijk weekend om te schaatsen", zo laat woordvoerder Ben Derriks van de brandweer weten. Er werd flinke drukte rond de Gooise Plassen verwacht en die kwam er ook. Maar daarmee was er ook angst dat er mensen door het ijs zouden zakken, of erger: onder het ijs terecht zouden komen.

Maar dat viel gelukkig mee, zo laat de brandweer weten. "Er zijn geen mensen door het ijs gezakt, of in ieder geval niet waarbij de brandweer in actie hoefde te komen." Wel moesten er mensen die een vervelende smakker maakte door de brandweer van het ijs getrokken worden. Maar al met al viel het mee.

Voor zover de brandweer kon zien schaatste iedereen keurig aan de randen van de meren, de meeste veilig plek van het ijs. Het Naardermeer en de Vuntusplassen werden volgens de woordvoerder goed bezocht. "De waarschuwing heeft zijn werk gedaan", is de conclusie.

Bekijk hieronder hoe het eraan toeging op de Ankeveense Plassen.