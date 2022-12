Berger handelt binnen anderhalf uur veertien ongelukken af: "Extreem"

Bergingsbedrijf Hoogwout uit Rijsenhout is tijdens de gladheid van gisteravond in een tijdsbestek van anderhalf uur veertien keer in actie gekomen. "Gemiddeld waren er twee à drie auto's per melding betrokken, dus reken zelf maar uit", vertelt een medewerker.

De piek lag tussen 21.00 uur en 22.30 uur. Het bedrijf heeft vooral ongelukken in Haarlemmermeer afgehandeld. "Vooral op de A4 en A5, maar ook noordelijker, richting Pont Buitenhuizen."

Drukke avonden beleeft de Haarlemmermeerse berger wel vaker, maar zoveel ongelukken in zo'n korte tijd is volgens de medewerker 'extreem'. "Een flinke uitdaging."

Niet alle auto's die bij de ongelukken betrokken waren, zijn total loss. "Sommigen konden gewoon verder rijden, bij andere auto's zijn noodreparaties uitgevoerd zodat ze verder konden, maar we hebben hier nu ruim twintig auto's staan."

In de vangrail

Een van de zwaardere ongelukken in de regio gebeurde op de A4, die - ook vanwege enkele andere ongelukken - tijdelijk werd afgesloten. Rond 20.45 uur verloor een automobilist ter hoogte van het brugrestaurant bij Hoofddorp de macht over het stuur. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd, maar de auto ligt flink in de kreukels.