Na drukke ijzige nacht zijn de wegen weer goed begaanbaar

Hulpdiensten hebben het gisteravond en vannacht druk gehad met ongelukken vanwege gladheid en ijzel. Inmiddels is de temperatuur boven het nulpunt uitgestegen en zijn de Noord-Hollandse wegen weer goed begaanbaar. Rijkswaterstaat verwacht vanmorgen een normale ochtendspits.

VLN Nieuws - Chris Soellaart

Op veel plekken in de provincie ging het mis door de gladheid, er zijn tientallen ongelukken gebeurd. Om 20.45 uur ging het mis op de A4 in Hoofddorp richting Den Haag. Volgens een getuige gleden daar twee auto's over de spekgladde weg. Meerdere rijstroken werden afgesloten en er was enige tijd sprake van file. Hoe het met de bestuurders gaat, is op dit moment nog niet bekend. Rond 21.00 uur is op de A5 in Lijnden een vrachtwagen geschaard door de gladheid. De vrachtwagen raakte eerst de vangrail en kwam overdwars op de weg tot stilstand. De weg naar Zaandam was hierdoor enige tijd afgesloten. Hoogwout Berging uit Rijsenhout laat weten tussen 21.00 en 22.30 uur dat hij veertien keer in actie is gekomen voor onder andere de ongelukken op A4 en A5. Tekst gaat door onder de foto.

VLN Nieuws - Chris Soellaart

In Naarden botste rond 21.48 uur een auto tegen de vangrail. Hierdoor werd de weg A1 tijdelijk afgesloten. Ook in Santpoort-Noord was het raak, daar ging iets voor 22.23 uur een auto over de kop. In Amsterdam gebeurde iets voor 23.31 uur een ongeluk op de A10 ter hoogte van Tuindorp-Oostzaan. Ochtendspits Een medewerker van Haulo Berging laat aan NH Nieuws weten dat het heel druk was vannacht: "We zijn gisteravond in de regio Alkmaar in ieder geval negen keer in actie gekomen." Gisteravond gold voor het hele land code oranje. Vanmorgen heeft het KNMI geen weerswaarschuwingen gegeven voor Noord-Holland. Rijkswaterstaat verwacht een normale ochtendspits. Op Twitter meldt de dienst waar er allemaal is gestrooid vannacht. Beide diensten waarschuwen wel voor gladheid in het Noord-oosten van het land. Tekst gaat door onder de tweet.

Na een zondagavond- en nacht met veel ongevallen door gladheid en ijzel, geldt nu alleen nog #CodeGeel voor de noordelijke helft van het land. Om #gladheid te bestrijden hebben onze strooiwagens ruim 140.000 km gereden en 13 miljoen kilo zout gestrooid 👉 https://t.co/ZtOCFdJHqn pic.twitter.com/tMyiqthlvV — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) December 19, 2022

In tegenstelling tot de afgelopen week, gaat het vandaag niet meer vriezen. Op veel plekken in de provincie regent het vanmorgen. Het wordt vandaag zo'n 8 graden. Aan de kust kan het flink waaien met windkracht 5 tot 6. Dat betekent ook dat het klaar is met alle ijspret. Dit weekend hebben veel mensen nog kunnen schaatsen. Het was voorlopig de laatste keer dat het mogelijk was om op natuurijs te schaatsen. De komende weken wordt er geen vrieskou meer verwacht.