Meerdere auto-ongelukken in provincie door spekgladde wegen

Door de spiegelgladde wegen zijn meerdere auto-ongelukken gebeurd in de provincie. In onder meer Naarden, Amsterdam en Santpoort-Noord ging het mis.

Auto over de kop in Santpoort-Noord Inter Visual Studio

In Naarden botste rond 21.48 uur een auto tegen de vangrail. Hierdoor werd de weg A1 tijdelijk afgesloten. Ook in Santpoort-Noord was het raak, daar ging iets voor 22.23 uur een auto over de kop. In Amsterdam gebeurde iets voor 23.31 uur een ongeluk op de A10 ter hoogte van Tuindorp-Oostzaan.

In alle provincies werd vanavond tot 23.00 uur de waarschuwing code oranje afgegeven vanwege ijzel. Weeronline laat weten dat er ook rond middernacht nog op veel plekken sprake is van gladheid. Wel gaat de temperatuur de komende uren omhoog en zal de ijzel afnemen.

Fietsers en wandelaars die vanavond en vannacht in Hilversum en Amsterdam op straat zijn geweest verplaatsten zich veelal over de autoweg in plaats van het fietspad of de stoep. Op Twitter laten mensen weten dat ze 'glibberend' of 'als een pinguïn' over de gladde wegen hebben gelopen. Een van hen noemt de gladheid 'doodeng'.