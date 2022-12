Argentijnse Facundo laaiend enthousiast na winnen WK-finale: "Ik ben niet normaal blij!"

De finale van het WK tussen Frankrijk en Argentinië was voor beide partijen een spannende wedstrijd, maar de Argentijn Facundo Montoya had er al het volle vertrouwen in dat het team van zijn thuisland zou winnen. "Wauw, wereldkampioen!"

De in Alkmaar woonachtige Facundo neemt zingend de telefoon op als de redactie van NH Nieuws belt. "Hoe ik mij voel? Nou, supergoed!" zegt hij blij. Nadat de Fransen een tweede tegengoal maakte, gierden de zenuwen van Facundo door zijn lijf, maar hij bleef hoopvol. "Dat was wel even spannend, ja. Maar nu zijn we wereldkampioen!"

Facundo keek vandaag thuis naar de wedstrijd, samen met zijn kinderen en vriendin. Achter het televisiescherm hangt de Argentijnse vlag, daarboven hangt een blauwe LED-strip. Allemaal dragen ze T-shirts van het Argentijnse voetbalteam.

Hoewel de voetbalfan eigenlijk moet werken komende nacht, hoopt hij straks het succes te vieren. "Ik heb vrij gevraagd voor aankomende nacht, maar dat moet nog goedgekeurd worden." Als dat lukt, weet Facundo al wat hij gaat doen. "Dan breng ik mijn kinderen naar hun moeder en ga ik met mijn vriendin naar Amsterdam om wat vrienden te zien. De champagnefles moet hoe dan ook open!"

Bekijk hier hoe Facundo samen met zijn vriendin en kinderen juichten na de laatste penalty van Argentinië: