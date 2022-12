Levende kerststal in Bloemendaal bij tweede editie van Kerst in Carprera

Live kerstmuziek, een knutselschuur voor kinderen en een kerststal met levende dieren. Dat waren ongeveer de hoogtepunten bij de tweede editie van het winterse evenement Kerst in Caprera in Bloemendaal.

Caprera Openluchttheater & Wandelpark organiseert normaal gesproken een theaterevenement in het voorjaar en in de zomer. Een keer eerder organiseerde Caprera een winters evenement, dat was in 2019. "Het was een probeersel", vertelt programmeur Peter van der Heyden. "We hoopten toen op duizend bezoekers, maar er kwamen toen wel drieduizend mensen opdagen."

Door corona heeft het kerstevenement twee jaar stilgelegen, waardoor vandaag dus de tweede editie is. Naast de live muziek en levende kerststal is er ook een kleine kerstmarkt en vertelschuur voor peuters. Zoetekauwen, of mensen die even willen opwarmen, kunnen daarnaast ook marshmallows braden.

Winterkou

De programmeur noemt het evenement een groot feest, maar hij merkt wel dat mensen het snel koud krijgen. "Je zit gelijk in de juiste sfeer, maar als je lang buiten staat is het even afzien", zegt hij. "Maar we hebben poffertjes, erwtensoep, hamburgers, warme chocolademelk, glühwein, dus ik denk genoeg om jezelf op te warmen."

Als de kinderen op het terrein van Kerst in Caprera de vraag krijgen of ze al trek hebben, beginnen ze te watertanden. "Ik lust wel poffertjes", zegt een van hen. Een ander houdt wel van marshmallows, laat hij weten. "Het ruikt hier wel echt heel lekker", reageert een meisje. "Maar ik hou niet echt van chocolademelk eigenlijk." En erwtensoep? "Hahaha, gadver!"