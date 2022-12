Erik en Irma verbreden hun ambitie en strijden tegen zonneparken in héél West-Friesland

Vorige week dinsdag was er nog een informatiebijeenkomst in Het Postkantoor in Bovenkarspel, waar alle samenwerkingspartners - van gemeenten tot energiecoöperaties - samenkwamen. Daar werd de ambitie uitgesproken om verder te gaan met het aanleggen van zonneparken in West-Friesland. Er wordt gesproken over 400 hectare. Een rekensom dat te vergelijken is met de aanleg van zo'n 570 voetbalvelden. Oftewel: "Lange halen, snel thuis", waarschuwt Erik Mooij. "En dat gaat ten koste van ons unieke landschap, biodiversiteit en zeer vruchtbare landbouwgrond."

Volgens Mooij kan het dan ook anders. Als alternatief noemt hij het benutten van daken op kassen, schuren, veestallen, parkeerplaatsen en bedrijven. "Neem bijvoorbeeld de gemeente Opmeer: daar is het dakoppervlak met 500.000 m2 in potentie groot", zegt de Hoogwouder. "Met name op bedrijventerreinen, en laat Opmeer er daar nu drie van hebben. Op dat vlak liggen nog volop kansen."

Als voorbeeld noemt hij het distributiecentrum van Action in Zwaagdijk-Oost, waar 12.700 zonnepanelen de daken bedekken. Mooij gelooft dat er zat bedrijven zijn die belangstelling hebben, alleen zet het overvolle elektriciteitsnet een enorme rem op deze ambities. Volgens wethouder Herman ter Veen van de gemeente Opmeer staan zo'n 1.000 bedrijven in Noord-Holland op de wachtlijst om aangesloten te worden.