Marathon op natuurijs: "Gisteren zat ik nog op de Veluwe met een heleboel bier"

Jouke Hoogenveen heeft zondagmorgen 'heel onverwacht' de marathon op natuurijs in Landsmeer gewonnen. De wedstrijd trok over de slootjes en langs de rietvelden bij Het Ilperveld. "Gisteren zat ik nog op de Veluwe met een heleboel bier. Toen bleek dat dit gaande was, moest ik er toch wel even bij zijn."

25 schaatsers deden er mee. Om negen uur vanochtend gingen ze van start. Ze reden 15 ronden van 2,3 kilometer (totaal ruim 34 kilometer) over de sloten van Landsmeer. De deelnemers zijn allemaal Masters (40+) van de ijsbaan Jaap Eden.

"Dit is uniek in de wereld. Het wordt wel eens in Nederland georganiseerd, maar nu niet. Alleen in Landsmeer. Het is ongelofelijk mooi", zegt een deelnemer.

Een ander: "Er ligt hier bijna nooit zo'n prachtige plaat. Een marathon voor oude mannen is er niet, maar eens in de zoveel tijd is het ijs goed en dan kan het."

Robert Vorstman, organisator, zegt over de marathon: "Eergisteren bleek dat het zondag ook zou gaan vriezen. Toen dacht ik: het moet doorgaan. Toen zijn we een verkenningsrondje gaan doen en toen hebben we de vrienden voor vrienden-marathon laten doorgaan. We konden het heel snel organiseren."

Na ruim een uur schaatsen was het Jouke Hoogenveen die de marathon van Landsmeer op zijn naam wist te schrijven.