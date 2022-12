Opnieuw waarschuwing gladheid door ijzel: code oranje in de provincie

Het KNMI waarschuwt vanmiddag voor gladheid in heel Noord-Holland. Er geldt vanaf 19.00 uur een code oranje. Volgens het KNMI trekt einde middag een neerslaggebied van het zuidwesten naar het noordoosten over het land. Wees dus goed voorbereid op de gladheid die door ijzel wordt veroorzaakt.

Door de ijzel is er een grotere kans op ongelukken doordat paden, wegen en voetpaden glad worden. In het verkeer zal dit zorgen voor vertragingen op de weg en ook kan het openbaar vervoer hinder ondervinden tijdens code oranje. "Rijd langzamer en houd grotere afstand tot andere weggebruikers", aldus het KNMI.

Wees voorbereid

Vaak is de gladheid niet altijd te zien. En daarom waarschuwt het KNMI iedereen die naar buiten gaat. "Zorg onderweg voor eten, drinken en warme kleding. En in de auto voor een deken en een zaklamp", luidt een van de tips die zij deelt in een tweet.