Terugkijken: Herdenking Hannie Schaft in een nieuwe stijl

De herdenking van Hannie Schaft, de Haarlemse verzetsheldin in de Tweede Wereldoorlog, eind november in de Philharmonie in nieuwe stijl, was indrukwekkend. Met kinderen en jongeren op het podium en Mpho Tutu van Furth, dochter van Desmond Tutu, als bevlogen spreekster, wil de Nationale Hannie Schaft Herdenking zich vooral focussen op het gedachtegoed van Hannie en niet alleen maar haar daden van toen uitleggen. NH Nieuws zendt op TV NH en hier de herdenking nogmaals uit.

Predikant, kunstenaar en schrijfster Mpho Tutu van Furth spoorde het publiek aan na te blijven denken over een wereld waarin wij willen leven met elkaar. "We kunnen toegeven: 'Ik weet het niet'. Laten we samen oplossingen zoeken."

Tijdens de herdenking in de Philharmonie speelden studenten van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten en jongeren van de Musical Master Theaterschool een belangrijke rol. In een voorstelling kwamen ze in contact het Hannie Schaft en vertelden haar hoe zij tegenwoordig ook 'in verzet' komen tegen pesten en andere ongerechtigheden.

Hoe Hannie ben jij?

Al eerder had de stichting een film laten maken, 'Hoe Hannie ben jij?'. Daarin werd de rol van Hannie als 'infulencer' op de huidige jeugd ook al uitgediept. Die film is sinds de première vorig jaar al meerdere keren op prestigieuze filmfestivals genomineerd.

Op het Chicago International Children's Festival werd het tweede in de categorie 'Documentary Short Film' en won het in Wales op het Children's International Film Festival zelfs de eerste prijs in de categorie 'Best Scientific/Educational'.